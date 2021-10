Anker 4K Stick mit Android TV hat einen Preis

Anker kündigte im Mai einen eigenen TV-Stick mit Support für 4K an, den man als Nebula Streaming Dongle vermarkten möchte. Eigentlich war der Marktstart noch für September geplant, aber nun deutet sich ein Marktstart im Oktober an.

In Deutschland kann man den neuen TV-Stick von Anker noch nicht finden, dafür ist er nun bei Amazon USA aufgetaucht. Dort ist von 89,99 Dollar die Rede, was dann doch gar nicht mal so günstig ist – wenn man die Produkte von Anker kennt.

Der TV-Stick von Anker kommt mit Android TV 10 daher und unterstützt Dolby Digital Plus, aber kein Dolby Vision und Dolby Atmos. Das sind fast 100 Dollar in der heutigen Zeit doch etwas viel, der neue TV-Stick von Amazon ist da günstiger.

Details für Deutschland haben wir noch nicht, aber 90 bis 100 Euro dürften das am Ende auch werden. Ein Chromecast mit Google TV kostet nur 70 Euro. Mal schauen, ob Anker den Preis für diesen TV-Stick nicht doch sehr zeitnah senken wird.

