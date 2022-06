Anker 757 PowerHouse – Die 1.500-Watt-Ladestation kommt nach Deutschland

Anker hat heute angekündigt, eine weitere hauseigene Ladestation nach Deutschland bringen zu wollen. 300 Euro Rabatt sind zum Marktstart drin.

Nach dem Start der Ladestationen Anker 521 PowerHouse und 535 PowerHouse, erweiterte Anker in Kürze seine Produktpalette an Ladestationen in Deutschland: Dann ist nämlich auch das Anker 757 PowerHouse für 1699,99 Euro erhältlich.

Das Anker 757 PowerHouse kommt auf eine Kapazität von 1299 Wattstunden und kann Geräte mit bis zu 1500 Watt antreiben. Die Maße der Ladestation betragen 46,3 × 28,8 × 23,7 Zentimeter bei satten 19,9 Kilogramm. Verbaut sind 4 x USB-A mit je zwölf Watt, 2 x USB-C mit einmal 100 und einmal 60 Watt, 1 x KFZ-Anschluss mit 120 Watt und 2 x EU-Stromanschluss.

Im Inneren setzt Anker auf die langlebige Lithium-Eisenphosphat-Akkutechnik (LFP oder auch LiFePO4), die auch in modernen Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommt und bis zu 3.000 Ladezyklen ohne merkbare Abnutzungserscheinungen bieten soll. Anker gibt auf seine PowerHouses fünf Jahre Herstellergarantie.

300-Euro-Gutschein zum Start

Ab sofort lässt sich das „Akku-Kraftwerk“ über die Anker-Webseite unverbindlich vorbestellen: Wer sich dort bis zum 3. Juli 2022 einen Gutschein sichert, spart im Anker-Online-Shop oder auf Amazon.de am offiziellen Verkaufsstart am 4. Juli 2022 immerhin 300 Euro. Der Preis reduziert sich dann also von 1699 auf 1399 Euro.

Die wichtigsten Details des Anker 757 PowerHouse im Überblick:

Maße: 46,3 x 28,8 x 23,7 Zentimeter

Gewicht: 19,9 Kilogramm

Anschlüsse: 4 x USB-A mit je zwölf Watt 2 x USB-C mit einmal 100 und einmal 60 Watt 2 x EU-Stromanschlüsse bis 1.500 Watt Leistung 1x Autoanschluss mit 120 Watt

Zellkapazität: 1.229 Wattstunden / Gesamtleistung: 1.500 Watt

Lebensdauer: 3.000 Zyklen bei voller Kapazität

Betriebs- und Umgebungstemperatur: 0 bis 40 Grad Celsius

Maximale Solarausgangsleistung (mit optionalen Anker 625-Modulen): Bis zu 300 Watt

