Anker zeigt zwei neue Soundcore-Kopfhörer

Anker hat heute zwei neue Kopfhörer der Untermarke Soundcore vorgestellt, den Space Q45, einen Over-Ear-Kopfhörer, und den Space A40, eine In-Ear-Kopfhörer.

Der Soundcore Space A40 wird für 99,99 Euro in Deutschland erhältlich sein und der Soundcore Space Q45 kostet 149,99 Euro. Bestellungen werden ab heute über die offizielle Seite von Soundcore angenommen und dann wird sehr bald geliefert.

Auf dem Beitragsbild könnt ihr den Q45 sehen und hier gibt es ein Bild des A40. Und am Ende des Beitrags habe ich euch auch noch ein Datenblatt eingebunden.

Ich konnte mir bereits einen kurzen Eindruck der zwei Modelle machen und finde beide durchaus solide. Der Over-Ear-Kopfhörer sagt mir mehr zu, beim In-Ear-Modell fehlt mir klar der Bass. Es gibt auch einen Equalizer, aber das hilft nicht viel.

ANC ist okay, wobei beide Modell auch so gut isolieren. Für diese Preisklasse aber in Ordnung. Und auch die Akkulaufzeit ist mit ANC super, beim A40 sind es bis zu 80 Stunden und beim Q45 (Bezeichnung erinner an den Bose QC45 und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich nur ein Zufall von Anker ist) bis zu 50 Stunden.

