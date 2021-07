Apple AirPods 3 sollen im August in die Produktion gehen

Apple hat neue AirPods für 2021 geplant, das hat sich schon häufiger angedeutet. Bisher war aber unklar, wann wir diese sehen werden. Nun gibt es einen Hinweis, da laut Nikkei die Massenproduktion der neuen AirPods im August starten soll.

Apple AirPods 3 im September?

Das würde bedeuten, dass wir die Apple AirPods 3 wohl im September oder im Oktober sehen werden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple sie im September zusammen mit dem neuen iPhone-Lineup für Herbst 2021 vorstellen wird.

-->

Die neue AirPods-Generation wird sich wohl stark am Pro-Modell orientieren und auch einen kürzeren Stängel haben. Nur der Silikonaufsatz fehlt und ich gehe davon aus, dass wir hier auch kein ANC (Geräuschunterdrückung) bekommen.

Neue AirPods Pro sind übrigens auch schon in der Planung, die werden wir dann aber wohl erst kommendes Jahr sehen. Ich bin gespannt, was Apple für die neuen AirPods in diesem Jahr geplant hat und vor allem, was sie kosten werden.

Beats Studio Buds ab sofort für 149,95 Euro erhältlich Es gibt einen neuen Kopfhörer von Apple, denen ja seit einigen Jahren die Marke „Beats“ gehört. Mit den Beats Studio Buds gibt es nun außerdem auch das erste komplett kabelloses Modell und das ist seit heute in Deutschland erhältlich. Beats…20. Juli 2021 JETZT LESEN →

-->