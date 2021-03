Apple AirPods 3: Renderbilder sollen neues Design zeigen

Wir haben schon erste Bilder von den mutmaßlichen AirPods 3 gesehen und wir haben hier auch schon zusammengefasst, was und wohl erwarten wird. Nun hat Gizmochina neue Bilder veröffentlicht, die das finale Design zeigen sollen.

Die AirPods 3 gehen also wie erwartet in die gleiche Richtung wie die AirPods Pro, nur in diesem Fall ist kein Silikonaufsatz zu sehen. Wird Apple diesen also doch bei den normalen AirPods weglassen? Diese Renderbilder deuten es jedenfalls an.

Es steht ein Apple Event am 23. März im Raum und falls das stimmt, dann wird man das wohl heute oder morgen ankündigen. Dort könnte es dann die neuen AirPods 3 geben, die laut Gizmochina sogar noch in diesem Monat erhältlich sein sollen.

Video: Die Apple AirPods 3

