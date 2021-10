AR/VR-Headset von Apple könnte Anfang 2023 kommen

Apple will in den Markt für AR und VR mit einem Headset einsteigen. Erst soll eine etwas größere Version mit Fokus auf VR kommen und später wohl noch eine eher kompakte Brille mit Fokus auf AR. Anfang 2023 könnte das erste Headset kommen.

Die erste Version war mal für Mitte 2022 geplant und daher wurde oft spekuliert, ob wir sogar noch 2021 eine Preview bekommen. Doch das Headset verschiebt sich ein bisschen und die Massenproduktion ist nun doch erst für Ende 2022 geplant.

Das AR/VR-Headset von Apple könnte laut Ming-Chi Kuo also ab Anfang 2023 im Handel erhältlich sein. Grund ist wohl, dass Apple noch mehr Feinschliff bei diesem wichtigen Schritt vornehmen möchte – heißt: Das Ökosystem besser ausbauen.

Anfang 2021 ist eine mögliche Skizze des Headsets aufgetaucht, die ihr auch in der Mitte des Beitrags sehen könnt. Apple gibt Entwicklern bei neuen Kategorien in der Regel relativ viel Zeit, da man Apps und Spiele für den Launch parat haben möchte. Das Headset könnte also im Rahmen der Apple WWDC 2022 gezeigt werden.

