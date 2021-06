Apple soll erstes AR-Headset für Anfang 2022 geplant haben

Apple arbeitet angeblich an mehreren AR-Produkten für die Zukunft. Da wäre einmal ein Headset, welches eine Mischung aus AR und VR bietet, dann eine AR-Brille, die aber wohl erst 2025+ kommt, und auch AR-Kontaktlinsen sind geplant.

Den Einstieg in diese Produktkategorie werden wir wohl kommendes Jahr sehen, das hat sich nun schon mehrmals angedeutet. Und laut Ming-Chi Kuo wird Apple wohl im zweiten Quartal 2022 ein erstes AR-Headset auf den Markt bringen.

We predict that Apple will launch AR HMD [head-mounted display] devices in 2Q22. The device will provide a video see-through AR experience, so the lens is also needed, and Genius is also a key supplier.