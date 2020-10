Apple Arcade: Neues Probe-Abo beim Kauf neuer Modelle

Apple präsentierte gestern zahlreiche neue Produkte und wird den neuen Modellen wieder einen Bonus für Apple TV+ spendieren. Wer sich zum Beispiel ein iPhone 12 Pro kauft, der kann ein Jahr bei Apple TV+ gratis als Bonus bekommen.

In diesem Jahr gibt es aber noch eine Besonderheit: Wer Apple TV+ nicht nutzen möchte, der kann sich auch drei Monate bei Apple Arcade sichern. Warum es TV+ für ein volles Jahr und Arcade nur drei Monate gibt, ist aber nicht ganz klar.

Die Aktion für die neuen Probe-Abos gilt ab dem 22. Oktober und Apple spricht von einem „begrenzten Zeitraum“ – die Aktion wird also irgendwann wieder beim Kauf der Modelle verschwinden. Apple nennt übrigens weiterhin keinen Termin für Apple One, das Bundle dürfte aber spätestens nach Ablauf der Probe-Phase bei Apple Arcade verfügbar sein. Man will damit wohl einige Nutzer zu One locken.

