Apple präsentiert die „besten Apps und Spiele“ des Jahres 2023

Der Dezember rückt näher und das ist bekanntlich die Zeit, in der man auf das Jahr zurückblickt und schaut. Apple tut das immer mit den App Store Awards und hat heute offiziell die Gewinner für 2023 (bei den Apps und Spielen) bekannt gegeben.

Bedenkt aber, dass es sich hier um eine Liste von Apple selbst handelt, das sind nicht die erfolgreichsten oder bei Nutzern beliebtesten Apps, es sind Apps und Spiele, die eine Redaktion von Apple aussucht und ab heute im App Store bewirbt.

Die Gewinner des App Store Award 2023

Als großen Trend des Jahres nennt Apple die „generative KI“, die zunehmend in Apps wandert. Ein Begriff, den Apple übrigens so gut es geht auf Events und in den Pressemitteilungen vermeidet. Gute Apps, aber der App-Hype ist vorbei, wenn eine alte iOS-App sogar App des Jahres wird, früher waren das immerhin neue Apps.

