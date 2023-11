Spotify Wrapped 2023: Der große Jahresrückblick

Spotify Wrapped ist jedes Jahr eine gute Gelegenheit, um anderen Menschen auf der Welt mitzuteilen, welche Musik ihr besonders häufig gehört habt, obwohl sie das exakt gar nicht interessiert. Spaß beiseite, ich mag diesen Jahresrückblick.

Bei Twitter und Co. habe ich soeben die ersten Nutzer gesehen, die berichten, dass Spotify Wrapped 2023 schon online ist, mir wird es aber noch nicht angeboten. Auf der offiziellen Seite spricht Spotify davon, dass es aber schon sehr bald losgeht.

Allerdings kann man, wenn man den Link auf der Seite klickt, die Bestenliste für 2023 sehen, die Miley Cyrus mit Flowers anführt. Die Highlights der Community finde ich auch gut, aber meine Bestenliste interessiert mich natürlich am meisten.

Ich gehe davon aus, dass es in den kommenden Stunden losgeht und Spotify dann auch offiziell mit Wrapped 2023 wirbt. Schaut also immer mal wieder in der App vorbei, denn die „Deine Top-Songs 2023“-Playlist sollte sehr bald online kommen.

