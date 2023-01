Apple Business Connect bringt Unternehmen in Apple Karten

Apple hat das neue Apple Business Connect vorgestellt, ein Werkzeug, das es Unternehmen ermöglichen soll, die Ortskarten ihres Standorts für sich in Anspruch zu nehmen.

Diese Orte werden dann Apple-Usern in Apple Karten, Nachrichten, Wallet, Siri und anderen Apps angezeigt werden. Sie sind quasi das Gegenstück zu den Unternehmensprofilen auf Google Maps.

Mit Business Connect können Unternehmen ihre Informationen direkt in der interaktiven Ortskarte in Apple Karten verwalten. Dazu gehören das Hinzufügen und Aktualisieren von Fotos und Logos, Einladungen an Kunden, um Aktionen wie Essensbestellungen oder Reservierungen direkt in Karten vorzunehmen, und Hinweise auf spezielle Angebote.

Showcases soll Unternehmen zudem helfen, auf Angebote und Anreize aufmerksam zu machen, wie beispielsweise saisonale Produkte, Rabatte und mehr.

Geschäftsinhaber können ihre bestehende Apple ID verwenden — oder eine neue Apple ID erstellen —, um sich auf der Self-Service Webseite aus bei Business Connect anzumelden.

Sobald sich ein Unternehmen angemeldet hat und Apple das Unternehmen verifiziert hat, kann es seine(n) Standort(e) beanspruchen und mit der Aktualisierung und Personalisierung seiner Ortskarte beginnen. Das Ganze ist kostenlos.

