Apple Event dürfte heute angekündigt werden

Apple dürfte in den kommenden Minuten das Apple Event für Herbst 2020 offiziell ankündigen, denn der Hashtag dafür ist nun auf Twitter online und #AppleEvent hat ein eigenes Emoji bekommen. Sowas schaltet man sicher nicht Tage vor der Ankündigung frei, daher sollte diese noch heute Abend online gehen.

-->

Das Emoji für den Hashtag wurde bis zum 28. September aktiviert, das Event von Apple dürfte in der Woche zwischen dem 21. und 25. September stattfinden. Und wenn man die bisherigen Events von Apple analysiert, dann könnte man auf den 22. oder 23. September tippen. Ich gehe vom 22. September 2020 aus.

Das Apple Event für das iPhone 11 (Pro) fand vor knapp einem Jahr statt, in diesem Jahr gibt es also eine kleine Verzögerung von gut zwei Wochen. Apple hat bereits offiziell bestätigt, dass die neuen iPhones ein bisschen später kommen werden, so viel später findet das Event dafür aber anscheinend gar nicht statt.

Die offizielle Ankündigung dürfte um 17 Uhr deutscher Zeit online gehen.

Apple iOS 14 soll im September erscheinen Apple hat bereits von offizieller Seite bestätigt, dass die neuen iPhones in diesem Jahr etwas später kommen werden. Man kann davon ausgehen, dass es Oktober wird. Die Hardware ist eine Sache, doch wie sieht es mit der Software aus? Wann…1. September 2020 JETZT LESEN →

-->