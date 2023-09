Apple Event 2023: So verfolgt ihr den Livestream

Der große Tag ist da, das wichtigste Event des Jahres von Apple steht an, denn wir werden ein neues iPhone sehen, die weiterhin mit Abstand wichtigste Kategorie von Apple. Heute um 19 Uhr deutscher Zeit geht es los und es gibt zwei Optionen, wie ihr das Event live verfolgen könnt. Die erste Option ist diese Webseite von Apple.

Apple wird das Event auf der eigenen Homepage übertragen, aber seit ein paar Jahren kann man es auch entspannt bei YouTube schauen, den Link haben wir hier eingebunden. Theoretisch gibt es übrigens noch eine dritte Option, aber dazu wird ein Apple TV benötigt, denn dort gibt es auch noch eine Event-App mit Livestream.

Was wird uns Apple zeigen? Das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, die Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 (Series 2) und ein Case mit USB C für die AirPods Pro. Dazu kommt noch das Datum für iOS 17, watchOS 10 und Co. (macOS kommt wohl später). Mehr hat Apple vermutlich nicht geplant.

Wir haben euch schon hier zusammengefasst, was die Neuheiten des Events sind und ihr findet im Beitrag auch Detail-Videos zu den neuen Produkten. Ich bin heute auf die Details gespannt, wie das neue Zubehör. Mit einer großen Überraschung ist nicht zu rechnen und Apple Vision Pro wird vermutlich auch noch kein Thema sein.

Apple iPhone 15 Pro mit mehr RAM, aber nicht mehr Speicher Es gibt noch ein paar Details mit unklaren Aussagen, auch wenige Stunden vor dem Apple Event. Beim RAM hieß es zum Beispiel erst, dass da auch 8 GB beim neuen […]12. September 2023 JETZT LESEN →

-->