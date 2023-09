Apple Event 2023: Das erwartet euch am Dienstag

Apple hat am 12. September zum Event geladen und die September-Keynote ist bis heute die wichtigste Keynote, denn dort zeigt man das bis heute lukrativste Produkt der Marke. Das iPhone macht bei Apple weiterhin fast die Hälfte des Umsatzes aus.

Ich habe mir mal die Gerüchte der letzten Wochen angeschaut und man kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, was Apple zeigt. Falls euch das absolut gar nicht interessiert, ist das ein klarer Spoiler. Und wer lieber Bewegtbild anschaut:

Apple Event: Neue iPhones

Im Fokus steht das neue Apple iPhone 15 Pro, welches einen Rahmen aus Titan, den ersten 3-nm-Chip, eine Periskop-Kamera (nur Pro Max), einen noch dünneren Rand und mehr erhält. Außerdem trennt man sich von Lightning und setzt auf USB C, das wird spannend. Eine sehr detaillierte Übersicht gibt es in diesem Beitrag.

Das normale iPhone 15 wird wieder in zwei Größen kommen, allerdings bleibt es beim Plus-Modell, das Mini kommt nicht zurück. Der Schritt fällt wohl etwas kleiner aus, aber es gibt natürlich auch hier USB C, die Dynamic Island (keine 120 Hz) und eine Kamera mit 48 Megapixel. Mehr Details gibt es in diesem Beitrag von uns.

Apple Event: Neue Watches

Die Apple Watch Series 9 wird wohl wieder ein kleiner Schritt, aber er wird wohl noch kleiner als letztes Jahr ausfallen. Das liegt auch daran, dass wir 2024 ein sehr großes Upgrade sehen. Neue Farbe, neuer Chip, neue Bänder, das war es schon.

Meine Vermutung ist also, dass der Fokus auf der Apple Watch Ultra 2 (Series 2) liegt, auch wenn der Schritt hier nicht gigantisch ist. Sie ist aber noch neu und da reicht das sicher aus. Ich würde mich über eine dunkle Version aus Titan freuen.

Apple Event: Sonstige Dinge

Apple wird in der Pressemitteilung im Kleingedruckten sicher ein Datum für iOS 17 nennen, ich rechne mit dem 18. September. An diesem Tag erscheinen dann auch watchOS 10 und iPadOS 17.

Die Vorbestellungen der neuen Produkte starten sicher am 15. September und mit einem Marktstart ist am 22. September zu rechnen.

Es gibt ein lokales Event mit Medien vor Ort, daher wird es auch direkt am Abend erste Eindrücke geben (leider nicht von uns). Die Veranstaltung selbst ist aber aufgezeichnet und ich gehe davon aus, dass sie eine Stunde lang ist.

Leder fliegt in diesem Jahr vermutlich auf dem Portfolio von Apple, also die Lederhüllen beim iPhone und Lederbänder bei der Watch. Allerdings dürfte Apple viel neues Zubehör zeigen und darauf bin ich fast schon am meisten gespannt.

Die AirPods 3 und AirPods Pro 3 bekommen zwar keine neue Technik, dafür aber ein Case mit USB C. Ich gehe nicht davon aus, dass Apple dies auf der Keynote erwähnt.

Mit einem neuen HomePod, Apple TV und Co. sollte man nicht rechnen, auch nicht mit neuen iPads. Es wäre möglich, dass Apple ein zweites Event im Oktober abhält oder neue Macs und Co. via Pressemitteilungen ankündigt.

Apple Event: Mein Fazit

Das iPhone 15 Pro ist für mich ein durchaus großer Schritt. Jedenfalls mit Blick auf die iPhones und Smartphones, wirklich große Schritte gibt es da seit Jahren nicht mehr, bei keiner Marke. Und ich bin wirklich auf das neue Pro-Modell gespannt.

Dazu eine dunkle Apple Watch Ultra mit ein paar Neuerungen und das könnte eines der besten Lineups seit Jahren für mich werden. Sowas ist sehr subjektiv, ich weiß. Nur der Periskop-Zoom im Pro Max stört mich, den hätte ich auch gerne im Pro.

Die Apple Watch Series 9 kann man getrost überspringen oder sich nach einer günstigen Series 7 umschauen, das wäre meine Empfehlung. Kauft diese einfach gebraucht, nutzt sie ein Jahr und sichert euch dann 2024 eine neue Series 10.

Um 19 Uhr deutscher Zeit geht es am Dienstag los und wir werden natürlich live darüber berichten. Für mich sind übrigens Jahr für Jahr die vielen kleinen Details am nächsten Tag spannend. Der Livestream von Apple ist übrigens schon online:

