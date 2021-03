Apple Event am 23. März sehr wahrscheinlich

Apple scheint mal wieder ein Spring Event für 2021 geplant zu haben, was bei Apple nicht selbstverständlich ist. Viele haben es mit Blick auf die Gerüchte aber schon vermutet und eine solide Quelle hat es bereits behauptet.

Nun hat mit L0vetodream noch eine sehr gute Quelle den 23. März angedeutet, da seine Tweets aber mittlerweile geschützt sind, kann ich euch den Tweet nicht hier einbinden. Es gibt aber auch offizielle Hinweise für ein Event.

Apple haut vor einem großen Event gerne die kleinen und schlechten News raus, wie das Ende des iMac Pro, das Ende vom HomePod oder das Chip-Zentrum für Deutschland. Außerdem gibt es immer mehr Bilder von den AirPods 3 im Netz, die wir hier aber nicht jeden zweiten Tag aufgreifen wollen.

Vor der Pandemie hat Apple die Events zwei Wochen vorher angekündigt, damit sich die Presse auf einen Besuch in Cupertino einstellen konnte. Doch bei den digitalen Events 2020 ging die Einladung ca. eine Woche vorher raus. Das Event dürfte also am Montag oder Dienstag angekündigt werden.

