Apple Event wird wohl spannender als erwartet

Eigentlich dachten viele, dass es das mit Apple in diesem Jahr war und nicht mehr so viel kommt. Vielleicht noch ein Basis-iPad, vielleicht ein Chip-Upgrade für das iPad mini, vielleicht ein iMac mit 24 Zoll und einem M2-Chip unter der Haube.

Vor ein paar Tagen änderte sich die Lage dann aber und Apple hat jetzt kurz vor den Geschäftszahlen zu einem richtigen Event geladen. Dort sehen wir neue Mac-Produkte, daraus macht man auch kein Geheimnis, das Beitragsbild ist offiziell.

Apple plant ein komplettes M3-Lineup

Mittlerweile deuten Ming-Chi Kuo und Mark Gurman an, dass das Apple Event ein bisschen mehr zu bieten hat, denn neben dem Apple M3, werden wir wohl auch den M3 Pro und M3 Max als Chip sehen und vielleicht noch ein neues MacBook Pro.

Mit dem Highend-Modell hätte ich 2023 nicht mehr gerechnet, da es im Januar aktualisiert wurde und Apple das Produkt bisher nie zweimal im Jahr aktualisiert hat. Kuo geht davon aus, dass Apple auf die sinkende Nachfrage reagieren muss.

Er ging bisher davon aus, dass die neuen M3-Chips erst 2024 kommen und vor allem die Pro/Max-Version wird kaum verfügbar sein, aber Apple haut wohl doch schon alles in diesem Jahr raus, was man hat, um mehr Einheiten zu verkaufen.

Der Schritt zum M2-Chip hat wohl nicht den gewünschten Push gegeben, daher gibt es ein Apple Event. Was ungewöhnlich ist: Es findet erstmals in der Nacht (bei uns) statt und es wird kein lokales Event. Sowas gab es bisher noch nie bei Apple.

Einige Macs folgen doch erst 2024

Was wir laut Mark Gurman nicht sehen: Ein neues MacBook Air, einen neuen Mac Mini, einen neuen Mac Studio und einen neuen Mac Pro. Klingt so, als ob wir also einen neuen iMac und zwei neue MacBooks (Pro-Modelle) bekommen werden.

Heißt: Es gibt wohl einen Apple iMac mit M3, ein Apple MacBook Pro mit M3 und ein Apple MacBook Pro mit M3 Pro und M3 Max. Optisch soll sich nichts tun, der Fokus wird also in erster Linie auf dem M3 liegen, daher das Motto des Events.

Ich bin gespannt, da ich das MacBook Pro mit M1 Max im Alltag nutze und den Schritt zum M2-Lineup okay, aber nicht aufregend fand. Mal schauen, wie es mit dem M3-Lineup aussieht, welches im 3 nm-Verfahren gefertigt werden dürfte.

