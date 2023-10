Eine „besondere Ankündigung“: Das Apple Event ist offiziell

Apple hat noch neue Produkte für das restliche Jahr geplant und es hat sich schon angedeutet, dass wir einen Mac oder mehrere Macs sehen werden. Allerdings bin ich nicht von einem Apple Event ausgegangen, welches jedoch bald stattfindet.

Am 31. Oktober, also kommenden Dienstag, findet ein weiteres Apple Event statt. Uhrzeit? 1 Uhr. Es ist also eine sehr unübliche Zeit für Apple, die zeigt, dass es nicht unbedingt um wichtige Produkte geht. In den USA findet es noch am Montag statt.

Eine weitere Besonderheit: Das ist ein reines Online-Event von Apple und es werden keine Medien vor Ort sein. Apple verspricht „eine besondere Ankündigung“ und das Motto lautet „unheimlich schnell“, womit sicher der neue Apple M3 gemeint ist.

PS: Die Animation von Apple selbst zeigt das Finder-Icon von macOS, es ist also eindeutig, dass es nur um Macs geht. Die Frage lautet jetzt nur: Welche Macs? Und ist das MacBook Air dabei, obwohl es gerade eine neue Version gab? Viele Fragen.

