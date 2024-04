Apple: Gescheitertes Auto-Projekt sorgt für viele Entlassungen

Apple ist mit einem eigenen Auto gescheitert und hat das Projekt in diesem Jahr endgültig eingestellt. Dieser Schritt hinterlässt Spuren, denn es sollen um die 2.000 Mitarbeiter an einem Auto und der Software dafür bei Apple gearbeitet haben.

Einige davon wird Apple auch behalten und in anderen Sparten einsetzen, aber es führt kein Weg an einer Massenentlassung vorbei. Um die 600 Personen werden Apple verlassen, das hat Apple in Kalifornien mitgeteilt (ist dort vorgeschrieben).

Apple sagt natürlich nicht, dass das die Sparte für das Auto war, aber es geht vor allem um einen Standort in Santa Clara, wo das Projekt angesiedelt war, das wurde nicht im Hauptquartier entwickelt. Das war es also, damit ist die Sache abgehakt.

