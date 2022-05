Apple hält bei AirPods Pro 2 an Lightning fest

Apple hat in den letzten Jahren die Produkte auf den Branchenstandard USB C umgestellt, weil das umweltschonender und praktischer für die Nutzer ist. Nur bei der Cashcow, dem iPhone, hält man an Lightning fest (ändert sich wohl 2023).

Bei den Beats-Kopfhörern ist man mittlerweile zum Glück zu USB C gewechselt, doch bei den AirPods hält man ebenfalls an Lightning fest. Bei den AirPods Pro 2 soll das laut Ming-Chi Kuo auch so bleiben, es gibt hier noch kein USB C-Case.

-->

Die neue Generation der AirPods Pro wird wohl ein größeres Upgrade und soll im zweiten Halbjahr kommen. Finde ich schade, denn vor allem bei Zubehör ist der Wechsel zu USB C leichter und sinnvoller. Immerhin dürfte es wieder Qi geben.

(1/4)

1. AirPods Pro 2 will enter mass production in Vietnam in 2H22, a successful case of mass production of Apple's major products outside China.https://t.co/siWe9HItrd @WSJ — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 24, 2022

Ultraklein und leicht: Sony LinkBuds S vorgestellt Sony hat diese Woche wie erwartet einen neuen Kopfhörer vorgestellt, mit dem man die LinkBuds-Reihe erweitern möchte. Die LinkBuds S gehen wieder in eine klassische Richtung, allerdings fokussiert man sich auf ein Merkmal: Die Größe. Man bezeichnet das Modell als…19. Mai 2022 JETZT LESEN →

-->