Ultraklein und leicht: Sony LinkBuds S vorgestellt

Sony hat diese Woche wie erwartet einen neuen Kopfhörer vorgestellt, mit dem man die LinkBuds-Reihe erweitern möchte. Die LinkBuds S gehen wieder in eine klassische Richtung, allerdings fokussiert man sich auf ein Merkmal: Die Größe.

Man bezeichnet das Modell als „weltweit kleinsten und leichtesten Truly Wireless Hi-Res-Kopfhörer mit ANC“. Beim Marketing richtet sich Sony vor allem an mobile Gamer von Pokémon Go und Co., denn da soll der Tragekomfort wichtig sein.

Es gibt einen V1-Prozessor, Support für LDAC, Bluetooth LE Audio, die Fast Pair-Funktion von Google, eine Akkulaufzeit von 6 Stunden mit ANC (14 mit Case, das kann aber kein Qi) und es gibt drei Farben zum Start: Schwarz, Weiß und Ecru.

Die UVP von 199,99 Euro ist okay, für ein paar Euro mehr bekommt man aber den (laut ersten Reviews) besseren Sony WF-1000XM4. Der ist größer, aber wenn einen das nicht stört, wäre das vielleicht die bessere Wahl. Ich würde außerdem noch das aktuelle Sport-Modell von Jabra in den Raum werfen, das ist auch sehr kompakt.

Mehr Details gibt es auf der Webseite von Sony.

