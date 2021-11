Das erste AR/VR-Headset von Apple soll 2022 angekündigt werden

Wir haben letzte Woche von einer zuverlässigen Quelle gehört, dass das erste Headset von Apple kommendes Jahr ansteht. Am Wochenende hat sich auf der gut informierte Mark Gurman dazu geäußert, allerdings ist er weniger optimistisch.

Die Ankündigung des AR/VR-Headsets (es wird wohl in die Richtung „Mixed Reality“ gehen, wie die HoloLens von Microsoft) soll durchaus 2022 stattfinden, aber der Marktstart könnte viele Monate später, vielleicht auch 2023, stattfinden.

Als Beispiel nennt Mark Gurman die Apple Watch, die erst 227 Tage später auf den Markt kam. Und auch das iPad wäre ein gutes Beispiel, das wurde im Januar von Steve Jobs präsentiert, kam dann aber erst im April (nur in den USA) auf den Markt.

Ein solches Headset wäre noch komplexer, als diese beiden Produkte und da geht es nicht nur um den Support von Entwicklern, da steckt noch viel mehr dahinter.

Apple’s first headset will have a complex, expensive-to-build design, complete with interchangeable lenses. The company will likely need to work with governments globally on possible prescription lenses and partner with a bevy of manufacturers on complex technologies that neither side has shipped before.