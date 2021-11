Apple will das iPhone in 10 Jahren mit AR-Brillen ersetzen

Apple hat mehrere AR- und VR-Produkte für die Zukunft geplant und das erste davon werden wir wohl kommendes Jahr sehen. Eine gute Quelle hat uns heute verraten, dass derzeit ein Marktstart im vierten Quartal 2022 angepeilt wird.

Es scheint also ziemlich sicher, dass wir dieses AR-Headset, was in der ersten Version wohl eher ein VR-Headset ist, zur WWDC 2022 sehen werden. Dort könnte es eine kleine Preview der Hardware und die SDKs für die Entwickler geben.

Ob das Headset nun Ende 2022 oder Anfang 2023 (haben wir auch schon gehört) kommt, ist eigentlich egal. Die Hinweise sind eindeutig und Tim Cook deutet in so gut wie jedem Interview an, dass AR „das nächste große Ding“ sein wird.

Apple: Kommt die große AR-Zukunft?

Apple: AR-Pläne starten teuer

Das Metaverse ist ein wichtiges Thema im Silicon Valley und neben Apple glauben auch Facebook, Google und Microsoft an eine Zukunft, in der wir uns Brillen auf die Nase setzen und dann in virtuellen Räumen mit unseren Mitmenschen treffen.

Da wird jeder einen anderen Ansatz verfolgen, Facebook will den Preis zum Beispiel so gering wie möglich halten, Microsoft will sich auf Office-Aufgaben fokussieren und bei Apple steht ein Highend-Gadget mit viel Power und guter Hardware an.

Es ist von bis zu 3000 Dollar für die erste Version des Headsets die Rede, was für private Anwender viel Geld ist. Vermutlich wird man daher also eine eher kleine Zielgruppe ansprechen. Doch das ist nur der Anfang, es gibt wohl große Pläne.

Apple: AR als iPhone-Ersatz

4K-Micro-OLED-Displays, ein Chip mit M1-Power, das sind alles Dinge, ich mich interessieren und spannend sind, doch mit Blick auf die heutige Meldung zum AR-Headset fand ich eine ganze andere Aussage von Ming-Chi Kuo interessant:

Apple’s goal is to replace the iPhone with AR in ten years, representing the demand for ABF of AR headsets will exceed at least one billion pieces in ten years. Apple’s sole ABF supplier, Unimicron, will be the leading beneficiary.

Das Ziel ist also nicht einfach nur eine neue Produktkategorie, das Team, welches bei Apple daran arbeitet, glaubt so sehr daran, dass man davon ausgeht, dass das in 10 Jahren das iPhone ablösen wird. Passt zu den Aussagen von Tim Cook.

Der Chef von Apple weiß, was da in den Laboren existiert und in ein paar Jahren möglich sein wird. Und vermutlich ist das schon jetzt so vielversprechend, dass man nicht nur ein Nischenprodukt plant, sondern noch deutlich größer denkt.

Apple: Die große AR-Zukunft?

Ich bin gespannt, hätte als Brillenträger aber nichts dagegen, wenn diese Dinger in Zukunft smart wären. Meine Smartwatch übernimmt mittlerweile viele Aufgaben im Alltag, doch eine smarte AR-Brille würde ganz neue Möglichkeiten mitbringen.

Auf der anderen Seite bin ich aber auch skeptisch, denn Google Glass hat bereits eindrucksvoll gezeigt, dass der Markt nicht bereit dafür ist. Das ist jetzt aber ein paar Jahre her, vielleicht wird die breite Masse das ab 2022 anders aufnehmen.

Was ich aber auf jeden Fall spannend finde: Egal ob Tablet, Smartwatch oder auch Smartphone, Apple hat bisher oft einen anderen und neuen Ansatz gewählt, wenn man in eine Kategorie eingestiegen ist. Das wird hier mit Sicherheit auch so sein.

Wie wird die Hardware also aussehen? Wie will man viele Nutzer erreichen, wenn sie teuer ist? Der HomePod ist aus diesem Grund gescheitert. Wie ist das OS von Apple aufgebaut? Kann man Entwickler überzeugen und auf die Reise mitnehmen?

2022 könnte ein spannendes Jahr für das Metaverse werden und ich bin mir sicher, dass Unternehmen wie Amazon und Google bereits Hardware für diese Kategorie in den Laboren liegen haben. Aus heutiger Sicht kann ich mir aber nur schwer vorstellen, dass VR-Brillen im Jahr 2030 schon das Smartphone abgelöst haben.

