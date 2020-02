Apple iOS 13.4 mit Recovery-Feature?

Es sieht so aus, als ob iOS 13.4 ein größeres Update wird, welches nicht nur die üblichen Optimierungen mitbringt. Direkt nach dem Release der ersten Beta wurde zum Beispiel eine Funktion namens „CarKey“ entdeckt. Mittlerweile gibt es die dritte Beta von iOS 13.4 und es wurde wieder ein Feature entdeckt.

Wie 9TO5Mac berichtet, scheint Apple ein Feature geplant zu haben, mit dem man ein iPhone jederzeit ohne einen Mac wiederherstellen kann. Man hat den Hinweis für eine Funktion namens „OS Recovery“ entdeckt und ein Screenshot zeigt direkt noch, wie diese Funktion bei iOS 13.4 aussehen könnte:

Das ist jetzt keine große Neuerung, die viele begeistern wird, aber es kann in Zukunft in der ein oder anderen Situation womöglich hilfreich sein. Beim Mac gibt es so eine Option bereits, bisher hat man in gewissen Situationen aber eben so einen Mac benötigt, um ein Gerät mit iOS wieder herzustellen.

Man kann davon ausgehen, dass Apple im März die finale Version von iOS 13.4 für alle verteilen wird, womöglich zusammen mit neuen Produkten, die seit einigen Wochen im Raum stehen. Es ist noch unklar, ob dafür ein Event geplant ist.

