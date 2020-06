Apple iOS 14: Corona-Warn-App unterstützt Beta noch nicht

Es gibt viele Gründe gegen eine Beta auf dem Hauptgerät, vor allem gegen die erste Beta für Entwickler. Im Juli kommt die erste Public Beta von iOS 14 und Co. und da kann man sich eventuell überlegen, ob man den Versuch wagt.

Ich würde eine Beta aber nie auf dem Haupt-iPhone installieren, beim iPad bin ich etwas entspannter, was die Sache angeht. Aus Erfahrung rate ich aber dazu 2-3 Public Betas abzuwarten, wenn man wirklich zuschlagen möchte.

Was an dieser Stelle aber erwähnt werden sollte: Die Corona-Warn-App ist noch nicht mit iOS 14 kompatibel. Das wird sicher einige interessieren, die heute hin und her überlegen, ob sie sich die Beta doch schon anschauen. Wir werden sehen, ob Apple die Funktion mit der Public Beta in ein paar Tagen aktiviert hat.

ACHTUNG!

Die #COVID2019 Tracking Apps laufen nicht mit der #iOS14 Beta. Also wirklich wirklich nicht auf dem Hauptgerät installieren (also die Beta😉) pic.twitter.com/ajae2IBZI0 — Kevin Kyburz (@swissky) June 23, 2020

