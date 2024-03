Apple iOS 17.4 ist da: Das steckt im großen Update

Apple hat diese Woche schon neue Produkte vorgestellt und es gibt auch neues Zubehör. Doch der Montag ist noch nicht vorbei, denn Apple legt direkt nach und hat wie erwartet ein sehr großes Update für das iPhone und die Watch parat.

Ab sofort könnt ihr iOS 17.4 herunterladen und es ist für uns in der EU eines der spannendsten Updates, da Apple damit erstmals Alternativen für den App Store zulässt. Außerdem gibt es mit der neuen Version eine offene NFC-Schnittstelle.

Dazu kommt eine neue CarPlay-Funktion, wir werden Cloud-Gaming-Apps im App Store sehen, es gibt neue Emojis und vieles mehr. Das ist schon fast kein Punkt-Update mehr, für uns in der EU ist iOS 17.4 schon fast ein richtiges Major-Update.

Schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt, welche Stores kommen, ob der EU die Änderungen von Apple ausreichen und was sich so tut. Wir werden das wie immer verfolgen, doch bevor es damit losgeht, fangen wir mit dem Changelog an.

Apple iOS 17.4 Changelog

Apps in der EU

Personen mit Wohnsitz in der Europäischen Union können jetzt:

Apps von alternativen App-Marktplätzen installieren

Browser-Apps mit alternativen Browsertechnologien installieren

Den Standard-Webbrowser festlegen, wenn Safari das erste Mal geöffnet wird

Alternative Zahlungsoptionen für Apps im App Store mit dem externen Badge für Einkäufe verwenden.

Einige Optionen müssen vom Entwicklungsteam unterstützt werden.

Emojis

Neue Emojis sind jetzt über die Emoji-Tastatur verfügbar: Pilz, Phönix, Limette, gesprengte Kette und schüttelnde Köpfe.

18 Personen- und Körper-Emojis sind nun in beiden Richtungen verfügbar.

Apple Podcasts

Mit Transkripten kannst du Folgen anhören und dazu den synchron zum Audio hervorgehobenen Text auf Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch lesen.

Der Text von Folgen kann als Ganzes gelesen oder nach Wörtern oder Text durchsucht werden. Durch Tippen kann die Wiedergabe ab einer bestimmten Stelle gestartet werden und Bedienungshilfenfunktionen wie „Textgröße“, „Kontrast erhöhen“ oder VoiceOver werden unterstützt.

Dieses Update enthält folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen:

Mit der Erkennungsfunktion von „Musik“ kannst du erkannte Titel zu deinen Apple Music-Playlists, zur Mediathek sowie zu Apple Music Classical hinzufügen.

Siri verfügt jetzt über eine Option, mit der eingehende Nachrichten in jeder unterstützten Sprache angekündigt werden.

Der Schutz für gestohlene Geräte unterstützt ortsunabhängig die Option für erhöhte Sicherheit.

In den Einstellungen werden auf den iPhone 15- und iPhone 15 Pro-Modellen beim Batteriezustand die Anzahl der Ladezyklen, das Produktionsdatum und das Datum der ersten Nutzung angezeigt.

Ein Problem wird behoben, bei dem Kontaktbilder in „Wo ist?“ leer angezeigt werden.

Ein Problem wird für Dual SIM-Benutzer:innen behoben, bei dem die primäre Telefonnummer zur sekundären geändert wird und diese anschließend für eine Gruppe sichtbar wird, an die eine Nachricht gesendet wurde.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht für alle Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar.

