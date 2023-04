Apple iOS 17: Erste Änderung für das iPhone macht die Runde

Apple wird iOS 17 am 5. Juni im Rahmen der WWDC 2023 zeigen und dann sicher wieder im Herbst als Update verteilen. In diesem Jahr soll das Update nicht ganz so groß ausfallen, aber wir haben gehört, dass doch ein paar Änderungen dabei sind.

Wie zum Beispiel ein neues Kontrollzentrum, das behauptet jedenfalls eine gute Quelle. Das Kontrollzentrum wurde mit dem ganz großen Update auf iOS 7 damals eingeführt und immer wieder optimiert, seit iOS 11 aber eigentlich nicht angerührt.

Wir wissen noch nicht, was Apple da genau geplant hat, aber letztes Jahr stand ein neuer Lockscreen an, jetzt ein neues Kontrollzentrum. Neben diesem wird sich iOS 17 aber laut Quelle stark auf Performance und Stabilität in diesem Jahr fokussieren.

Und weil wir es gerade von iOS 7 hatten: So einen großen Schritt wird es wohl nicht mehr geben, aber nach einem Jahrzehnt könnte ich mir langsam auch mal wieder einen neuen Anstrich vorstellen, vielleicht auch mal wieder mit frischen App-Icons.

