Apple iOS 17: Änderung bei der Update-Strategie

Apple dürfte in den kommenden Tagen zur WWDC 2023 im Juni einladen und wir rechnen mit zahlreichen Ankündigungen auf dem Event. Im Fokus steht aber wie immer die Software und iOS als weiterhin meistgenutzte Plattform von Apple.

Anfang 2023 haben wir erfahren, dass man nicht so viel von iOS 17 erwarten darf und Apple den Fokus eher auf Stabilität legt. Angeblich wurden viele Personen abgezogen, um an realityOS zu arbeiten, dem neuen OS für das erste VR-Headset.

Apple plant doch ein größeres iOS-Update

Doch die Strategie für das Update hat sich seit dem geändert, denn laut Mark Gurman wird iOS 17 doch ein größeres Update. Es soll viele „nice to have“-Features in diesem Jahr geben, leider nennt die Quelle keine Details in seinem Newsletter.

Eine große Neuerung, wie der ganz neue Lockscreen bei iOS 16, gibt es zwar nicht, aber es sind „am häufigsten nachgefragte Funktionen“ bei iOS 17 dabei. Apple hat sich wohl für „Dawn“ (Dämmerung) als Codename für das Update entschieden.

Apple wird iOS 17 sicher wieder im Juni auf der WWDC vorstellen, dann gibt es die erste Beta für Entwickler, dann kommt eine Public Beta für alle und dann dürfte das große iOS-Update wie immer im September mit den neuen iPhones erscheinen.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

Anker zeigt neue MagSafe-Lösung für Apple iPhone und Apple Watch Anker hat bisher eher einen Bogen um offizielles MagSafe-Zubehör gemacht, da die Lizenzgebühren, so hört man, von Apple etwas höher sind. Doch das wird eben benötigt, wenn man eine Ladelösung […]26. März 2023 JETZT LESEN →

-->