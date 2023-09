Apple iOS 17 kommt: Das Update begibt sich auf die Zielgerade

Falls es keine großen Probleme mehr gibt, dann wird Apple wohl die aktuelle Beta von iOS 17 als Basis für das finale Update nutzen. Gut möglich, dass wir noch ein Update als Release Candidate sehen, aber viel wird sich da eher nicht mehr tun.

Laut Mark Gurman war es das mit der Entwicklung von iOS 17 und jetzt geht es um die Features, die fehlen. Diese werden wir dann sicher wieder nach und nach als Punkt-Update sehen. Die neue Journal-App kommt zum Beispiel erst etwas später.

Apple wird wohl auch mal wieder iOS und iPadOS gleichzeitig veröffentlichen, so die Quelle, letztes Jahr kam das Update für die iPads später. Doch da sich bei den iPads nicht so viel in diesem Jahr tut, werden wir beide Updates zusammen sehen.

Die Beta von iOS 17 läuft bisher übrigens sehr stabil bei mir und fühlt sich wie eine finale Version an. Und falls sich Apple treu bleibt, dann würde ich am 18. oder 19. September mit der finalen Version für alle Nutzer rechnen. Neben iOS und iPadOS steht dann natürlich noch watchOS 10 an, was ich auch schon aktiv im Alltag nutze.

