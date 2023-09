Apple Watch Ultra: Mein Fazit nach einem Jahr

Ich war nicht der größte Fan bei der Ankündigung der Apple Watch Ultra und auch beim Marktstart sehr skeptisch. Doch ich habe mich getäuscht, sowas muss man ja manchmal auch eingestehen. Aber was sind meine Gründe für diese Apple Watch?

Apple wird in ein paar Tagen eine neue Version der Apple Watch Ultra vorstellen, das hier ist also keine Kaufberatung, denn zum aktuellen Zeitpunkt lautet diese: Abwarten. Allerdings könnten die Zeilen für Ultra 2-Interessenten spannend sein.

Video: Apple Watch Ultra nach einem Jahr

Apple Watch Ultra: Meine Stichpunkte

Was mir von Anfang an gefiel, war das neue und kantige Design. Ich mag die normale Apple Watch weiterhin, aber nach fast einem Jahrzehnt und zwei Jahren mit einem kantigen iPhone, gefällt mir das doch etwas besser. Und wer mich verfolgt, der weiß auch, dass ich Titan als Material schätze, das habe ich schon davor bei der Series 7 genutzt. Ein dunkles Titan wäre mir noch etwas lieber, aber vielleicht kommt das in diesem Jahr.

Der Fokus auf Orange dürfte gerne etwas dezenter sein, aber ich habe mich daran gewöhnt und mag den sportlichen Look. Allerdings fällt es mir schwer, eine „edle“ Optik, wie mit der normalen Apple Watch in Titan oder Edelstahl zu erreichen. Das liegt aber nicht zwingend an der Farbe, es liegt an der Auswahl der Armbänder. Da fehlt mir eine offizielle und passende Option aus Titan von Apple. Ja, es gibt Drittanbieter, aber in den letzten 9 Jahren habe ich damit keine guten Erfahrungen gemacht. Ich bin da aber auch sehr penibel und es schaudert mich schon, wenn Menschen ein Edelstahl-Gliederarmband bei ihrer Watch aus Aluminium nutzen. Das muss farblich 1:1 passen und daher hoffe ich, dass Apple hier neben den Sport-Armbändern auch für die Ultra „edle“ Optionen nachreicht.

Mein ganz großes Highlight ist aber das Display. Groß, extrem (!) hell, gute Farben und flach. Es ist das beste Display in einer Smartwatch und ich bin auch bis heute ein Fan der quadratischen Form, denn darauf lassen sich Inhalte, vor allem auf diesem großen Display, besser ablesen.

Ein kleiner „Gamechanger“ war da in den letzten Wochen auch watchOS 10, was besser für große Displays optimiert wurde und verdammt viel Spaß auf der Apple Watch macht. Mit der Steuerung von watchOS 10 komme ich noch nicht ganz klar, das benötigt weiterhin etwas Zeit (ich war auch einer der wenigen, der die Funktion der Seitentaste so nutzte), aber es ist ein guter Schritt und vor allem für dieses Display geeignet. Allerdings dürfte Apple so langsam auch das ein oder andere Watchface für die Ultra optimieren, manche (vor allem ältere) Optionen sehen doch etwas verloren auf dem großen Display aus.

Mit der normalen Apple Watch kam ich immer gut über den Tag, aber mit der Ultra würde ich mit Einschränkungen bis zu drei Tage schaffen. Im Alltag wären es zwei Tage, aber da ich sowieso in der Nacht lade, lasse ich sie nur bis 75 Prozent laden, was den Akku schont, und nutze sie einen vollen Tag. Da kann sie aber auch mal einen Tag mit LTE, Spotify-Streaming, Telefonie, iMessage, einem Podcast, meiner Todo-App und mehr aushalten. Ja. es gibt Uhren, die halten eine Woche durch, aber mir ist keine bekannt, die diesen Funktionsumfang bietet und so eine gute Akkulaufzeit besitzt.

Hätte man mich nach der ersten Woche gefragt, hätte ich gesagt, dass ich auch auf den Action Button verzichten kann. Mittlerweile habe ich mich aber so sehr daran gewöhnt, dass ich das Gegenteil behaupten würde. Nur eine Sache wäre schön: Mehr Optionen. Ich würde zum Beispiel gerne noch eine Funktion für ein doppeltes Drücken ablegen. Und dieser Knopf darf mit dem neuen Design gerne auch in die normale Apple Watch wandern.

Ich telefoniere immer mal wieder mit der Apple Watch, da mein iPhone an anderer Stelle liegt. Und die Lautsprecher sind hörbar besser, ich weiß gar nicht, ob es eine Smartwatch gibt, die besser klingt. Die Apple Watch Ultra klingt besser, als manch ein Smartphone.

Bonus: Ich habe oben erwähnt, dass ich gerne mehr hochwertige Armbänder hätte, aber ein Band ist mein neuer Daily Driver geworden, das Trail Loop. Das trage ich im Alltag und es ist zwar in meinen Augen zu teuer, wie eigentlich die meisten Bänder bei Apple, aber unglaublich bequem, mit diesem Band würde ich die Uhr kaufen.

Das Ocean Armband hatte ich auch schon an, aber das trägt doch sehr auf. Meine zweite Wahl wäre dann das Alpine Loop, welches ich mir sicher auch zulege, aber da will ich erst abwarten, ob eine dunkle Apple Watch Ultra kommt. Das gefällt mir optisch sehr gut, aber das Ende ist eben aus Titan und muss dann zur Uhr passen.

Apple Watch Ultra: Mein Fazit

Ich trage die Apple Watch seit der ersten Generation und Tag 1 am Handgelenk und habe fast alle Versionen und Materialien mit der Zeit getestet. Am Ende hat sich bei der Optik aber nicht viel getan. Vielleicht liegt es auch daran, aber das neue Design gefällt mir gut und es war wirklich so langsam mal Zeit für einen neuen Anstrich.

Kantiger, Titan, matt, mir sagt die Apple Watch Ultra zu. Das „International Orange“ dürfte man gerne streichen, aber es ist selten perfekt. Doch so richtig überzeugt hat mich am Ende das große, flache und gute Display. Es ist eine große Uhr, ja, aber ich nutze wirklich viele smarte Funktionen und da macht das Display eben Spaß.

Ich musste erst mit der Apple Watch Ultra warmwerden, doch mittlerweile mag ich sie. Ich weiß auch nicht, ob ich wieder zurückwechsle. Vielleicht mit einem neuen Design kommendes Jahr, aber auch nur vielleicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich die Uhr entwickelt, ich fände einen Fokus auf das Fitness Studio nicht schlecht.

Eine Sache habe ich im ersten Jahr übrigens auch bemerkt: Die Apple Watch Ultra ist erstaunlich schnell im Preis gefallen und ich habe viele Angebote für unter 800 Euro gesehen. Apple-Produkte sind sonst preisstabiler, es scheint sich hier also durchaus zu lohnen, wenn man wartet. Die 999 Euro muss man aber nicht zahlen.

