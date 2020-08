Apple arbeitet zwar gerade an iOS 14, doch das heißt nicht, dass die Arbeiten an iOS 13 komplett abgeschlossen sind. So hat man aktuell ein Bugfix-Update auf iOS 13.6.1 sowie iPadOS 13.6.1 veröffentlicht.

Gefixt wurden darin unter anderem Probleme bei den Begegnungsmitteilungen die u.a. für die Corona-Warn-App benötigt werden.

Apple iOS 13.6.1 Changelog

Korrektur eines Problems, bei dem nicht benötigte Dateien mit Systemdaten nicht automatisch gelöscht werden, wenn der verfügbare Speicherplatz knapp wird

Behebung eines Problems bei der Temperatursteuerung, das auf einigen Displays eine Grünfärbung verursachen kann

Behebung eines Problems, bei dem Begegnungsmitteilungen für einige Benutzer deaktiviert werden können

Den Changelog für iOS 13.6.1 findet ihr auch hier bei Apple und den Changelog für iPadOS 13.6.1 könnt ihr hier einsehen.

