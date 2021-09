Apple iPad mit OLED-Display ist angeblich vom Tisch

Apple soll seit ein paar Monaten an einem iPad mit OLED-Display arbeiten, welches für 2022 geplant sei. Vor ein paar Wochen haben wir aber auch erfahren, dass es wohl erst 2023 passiert. Das erste iPad mit OLED-Panel wurde wohl eingestellt.

Wie The Elec erfahren hat, die für gewöhnlich sehr gute Samsung-Quellen haben, konnten sich Apple und Samsung nicht einigen. Apple wollte ein 10,86 Zoll großes OLED-Panel, doch man konnte sich bei der Qualität des Panels nicht einigen:

Apple had requested a two stack tandem structure instead for the OLED panel it wanted to use on its iPad. The structure stacks two red, green and blue emission layers instead of just one. This doubles the brightness and extends the panel’s life by up to four times. Apple had wanted this as tablets are usually used longer by consumers than smartphones. Despite the request, Samsung Display proposed a single stack structure. The display panel maker, the world’s largest OLED panel manufacturer, has so far only commercialized single stack structure.