Neues Apple iPad Pro? Aktuelles Modell oft ausverkauft

Kommt bald ein neues Apple iPad Pro? Darauf deutete in den letzten Wochen viel hin und wir rechnen fest im ersten Halbjahr damit. Apple könnte das neue iPad Pro 2020 mit einer Tastatur auf den Markt bringen, sie sogar ein richtiges Trackpad besitzt.

Doch wann werden wir das neue iPad Pro sehen? In den letzten Wochen gab es zwei Vermutungen: Im März oder im Juni. Wie Bloomberg berichtet, könnte die Verfügbarkeit der aktuellen Version darauf hindeuten, dass bald der Nachfolger kommt.

Some Apple store employees said they started noticing reduced iPad Pro inventory in the last week. They asked not to be identified discussing private product information. Apple has been planning to debut a new iPad Pro with upgraded cameras as early as the first half of this year, so the supply shortages could also be due to incoming models.