Apple iPad Pro 2020: Tastatur wohl mit Trackpad

Apple dürfte in den kommenden Wochen ein neues iPad Pro 2020 vorstellen und womöglich bekommen wir auch einen neuen Apple Pencil dazu. Doch nicht nur der Stift soll in diesem Jahr aktualisiert werden, es ist auch von einer neuen Tastatur die Rede, die erstmals mit einem Trackpad ausgestattet sein könnte.

Das wäre ein interessanter Schritt und würde die Arbeitsweise mit einem iPad doch stark beeinflussen. Vor allem müsste Apple dann auch iPadOS 14 entsprechend anpassen und vielleicht wird es auch Schnittstellen für Entwickler geben, welche die neue Eingabemethode über die Tastatur nutzen können.

iPad Pro rückt näher an „klassischen“ PC

Apple hat wohl mehrere Prototypen der neuen Tastatur im Test, einige davon sogar mit einer „richtigen“ Tastatur, wie man sie von einem PC kennt. Sieht so aus, als ob das iPad Pro in diesem Jahr wieder etwas näher an den klassischen PC rücken wird. Das Material der Tastatur soll der aktuellen Version entsprechen.

Die Quelle von The Information spricht davon, dass wir die neue Tastatur später in diesem Jahr sehen werden, wann ist aber unklar. Ich rechne mittlerweile nicht mehr mit einer Ankündigung im März und würde beim iPad Pro eher auf Juni und die jährliche Entwicklerkonferenz von Apple tippen.

Apple iPad Pro 2020 mit Mini-LEDs?

