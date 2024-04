Die neuen iPads von Apple rücken immer näher

Als Apple vor einem Monat das neue MacBook Air präsentierte, da haben viele mit den neuen iPads in den Tagen darauf gerechnet. Mittlerweile ist aber ein Monat vergangen und wir warten weiterhin auf das neue Apple iPad Pro und iPad Air.

Mittlerweile steht Anfang Mai im Raum und die Hinweise häufen sich jetzt doch, denn nicht nur in iPadOS 17.5 deuten sich neue iPads an, auch beim Bureau of Indian Standards (BIS) wurden zwei neue Tablets von Apple vorab entdeckt.

Bei den Modellen „A2386“ und „A2387“ könnte es sich um das neue iPad Pro und iPad Air handeln. Ich bin gespannt, mein iPad Pro neigt sich dem Ende und seit über einem Jahr warte ich auf das neue Modell. Mal schauen, wo es preislich startet.

