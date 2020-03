Apple: iPadOS 13.4 kommt am 24. März

Apple hat heute ein neues iPad Pro 2020 vorgestellt und das wird mit iPadOS 13.4 auf den Markt kommen. Marktstart ist am 24. März und an diesem Tag werden wir auch die neue Version von iPadOS sehen. Das neue Magic Keyboard kommt übrigens im Mai.

Mit iPadOS 13.4 werden übrigens auch die anderen iPads von Apple, die mit iPadOS 13.4 kompatibel sind, den Support für ein Trackpad erhalten. Mal schauen, ob wir da vielleicht noch entsprechende Lösungen von Drittanbietern sehen werden.

Was Apple nicht sagt: Wie sieht es mit iOS 13.4 aus? Werden wir das auch erst nächste Woche sehen oder kommt das Update für die iPhones früher? In der Pressemitteilung spricht Apple jedenfalls nur iPadOS an, warten wir also mal die Woche ab.

iPadOS 13.4 mit Trackpad-Unterstützung wird am 24. März als kostenloses Softwareupdate für alle iPad Pro-Modelle, iPad Air 2 oder neuer, iPad 5. Generation oder neuer sowie iPad mini 4 oder neuer verfügbar sein.

