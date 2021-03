Apple iPhone 12 mini: Produktion wohl teilweise pausiert

Die Nachfrage nach dem iPhone 12-Lineup war Ende 2020 stark, sehr stark sogar. Das veranlasste Apple, dass man die Prognose für das erste Halbjahr erhöhte und Partner informierte, dass man mit 96 Millionen Einheiten rechnet. Einige Partner sollten sich sogar auf über 100 Millionen Einheiten für ein Halbjahr vorbereiten.

Apple iPhone: Nachfrage wohl eingebrochen

Doch zum Start ins neue Jahr scheint diese Nachfrage stark eingebrochen zu sein, denn Apple rechnet laut Nikkei nur noch mit 75 Millionen Einheiten. Das ist immer noch beachtlich und wäre eine höhere Zahl, als im ersten Halbjahr 2020, aber die Nachfrage scheint in den ersten zwei Monaten zurückgegangen zu sein.

Am stärksten sei das iPhone 12 mini betroffen und einige Partner berichten sogar, dass die Produktion teilweise pausiert wurde. Es ist nicht das erste Mal, dass wir von einer schlechten Nachfrage beim kleinen iPhone 12 hören und es sieht derzeit auch nicht so aus, als ob sich die Lage in diesem Jahr verbessert hat.

Das iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max kommen wohl besser als erwartet an, daher werden passende Bauteile vom iPhone 12 mini sogar dafür eingeplant. Das iPhone 12 mini soll Ende 2020 für gerade mal 10 Prozent vom iPhone-Portfolio verantwortlich gewesen sein – und das, obwohl es erst Ende 2020 startete.

Apple iPhone: mini-Modell bleibt wohl

Beim iPhone 12S soll erneut ein mini-Modell geplant sein und es deutet sich noch nicht an, dass es eingestellt wird. Und mal ehrlich, selbst 10 Prozent vom iPhone-Portfolio sind eine Zahl, auf die die meisten Konkurrenten neidisch sind. Doch ich kann mir gut vorstellen, dass Apple die Strategie derzeit auch überdenkt.

Sollte die Nachfrage so gering bleiben, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass Apple das iPhone XY mini langfristig nicht jedes Jahr aktualisiert. Vielleicht wird es auch (wie das iPhone SE) ausgegliedert und kommt nur noch alle 2-3 Jahre. Mal schauen, wie sich Apple im Herbst (wenn der Nachfolger kommt) dazu äußert.

Video: Apple iPhone 13 mit Display-Loch

