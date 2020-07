Apple iPhone 12 Pro: Zulieferer rechnen mit Start im November

Es deutet mittlerweile sehr viel darauf hin, dass das neue iPhone nicht mehr im September auf den Markt kommen wird. Apple macht zwar Druck, aber das scheint ein utopischer Plan zu sein. Bisher kamen neue iPhones meistens Ende September auf den Markt, abgesehen von ein paar Ausnahmen (wie dem iPhone X).

Bei Macotakara hat man nun aber von mehreren Zulieferern aus China gehört, dass das iPhone 12 Pro mit 5G erst im November auf den Markt kommen wird. Man spricht allerdings auch davon, dass die LTE-Version im Oktober kommen könnte.

Die Sache ist aber die: Sowohl iPhone 12, als auch iPhone 12 Pro (nennen wir die Modelle einfach mal so) sollen mit 5G ausgestattet sein. Bisher war nur von 5G und nicht von 4G die Rede. Die meisten Unternehmen bieten mittlerweile auch keine 4G-Version mehr an, da würde mich das bei Apple wundern.

Apple iPhone 12 mit 5,4 Zoll

Wo wir gerade bei den neuen iPhones sind: Für 2020 stehen vier Modelle im Raum, darunter auch ein ganz neues Modell mit 5,4 Zoll. Bei 9TO5Mac hat man sich die Beta von iOS 14 (es gibt eine neue Version) angeschaut und herausgefunden, dass das iPhone X, Xs und 11 Pro nun Display Zoom bekommen.

Was ist Display Zoom? Gibt es von einem iPhone eine kleinere Version (wie beim iPhone 11 Pro Max), dann kann man als Nutzer den Zoom auswählen und bekommt den kompletten Inhalt in der Größe (mit der Auflösung) vom kleineren Modell zu sehen. Beim Max-Modell wäre also das iPhone 11 Pro die Basis.

Da es nun einen Display Zoom für die iPhones mit 5,8 Zoll gibt, könnte Apple die neue Auflösung vom iPhone 12 mit 5,4 Zoll (960 x 2079 Pixel) nutzen. Man hat mal ein bisschen mit den Entwicklerwerkzeugen herumgespielt und ein paar Beispiele veröffentlicht. So könnte das iPhone 12 Pro im Vergleich mit dem iPhone 11 Pro aussehen (ignoriert die Notch, die dürfte 2020 etwas kleiner werden):

