Apple iPhone 12S Pro soll deutlich dickeren Kamera-Bump haben

Die kommende iPhone-Generation, die gerne als iPhone 13 bezeichnet wird, auch wenn ein iPhone 12S logischer ist, soll etwas dicker werden. Laut MacRumors wird das neue iPhone jetzt 7,57 mm statt 7,4 mm wie bisher (iPhone 12) dick sein.

Die 0,17 mm wird vermutlich keiner im Alltag spüren, dafür aber sicher den neuen Kamera-Bump. Beim iPhone 12 (Pro) steht die Kamera so 1,5 bis 1,7 mm heraus und beim iPhone 12S sollen es 2,51 mm sein. Auch das geht noch, aber bei den Pro-Modellen ist von 3,65 mm die Rede, das würde man klar sehen und spüren.

Doch die Kamera-Anordnung wird nicht nur dicker, die Fläche soll beim iPhone 12S Pro auch größer werden. Hier hat man bei MacRumors noch ein zweites Mockup veröffentlicht, welches auf internen iPhone-Skizzen von Apple basieren soll.

Das bedeutet logischerweise, dass Apple wohl größere Sensoren verbaut und es steht im Raum, dass a) die Hauptkamera vom iPhone 12 Pro Max in allen Modellen zu finden sein wird und b) eine ganz neue Ultraweitwinkel-Kamera dabei ist.

Der Zoom wird wohl in etwa gleich bleiben und 2023 wird der Kamera-Bereich dann vermutlich wieder ein Stück größer, denn da steht eine Periskop-Kamera an. Der Bereich für die Kamera war beim Apple iPhone bisher (im Vergleich mit den anderen Modellen) recht klein, doch das scheint sich in diesem Jahr zu ändern.

