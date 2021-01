Apple iPhone 12S (Pro): Kleinere Notch und weitere Gerüchte

Apple soll das aktuelle Design der iPhone-Generation bekanntlich erneut für 2021 geplant haben, doch laut Macotakara werden die Modelle minimal dicker (0,26 mm). Das wird man im Alltag aber wohl eher nicht spüren. Es ist unklar, warum man diesen Schritt geht, aber vielleicht hat Apple größere Akkus für 2021 geplant.

Der Kamera-Bump auf der Rückseite soll bleiben und auch an der Position und Form ändert sich wohl nichts. Dafür soll Apple eine Schicht aus Saphirglas über alle Linsen packen, um eine flache Fläche zu bekommen. Aktuell ist es so, dass sich die drei Linsen klar abheben, was sicher als Design-Element gedacht ist.

Das iPhone 12S Pro soll die gleiche Kamera wie das iPhone 12 Pro Max erhalten, aber das ist nicht neu. Interessant wird, ob auch die „günstigeren“ iPhones den etwas größeren Sensor bekommen werden. Ich gehe aber davon aus, dass wir die bessere Kamera kommendes Jahr nur bei den Pro-Modellen sehen werden.

iPhone 12S (Pro): Notch wird wohl kleiner

Die Notch dürfte nicht verschwinden und ein Loch im Display ist mit dem Sensor (TrueDepth) von Apple auch nicht möglich. Doch der Sensor soll überarbeitet worden sein und nimmt weniger Platz ein. Die Notch wird also etwas kleiner. Das haben wir bereits gehört, aber die neue Notch wird wohl etwas „dünner“.

Video: Erste iPhone 12S Pro Gerüchte

