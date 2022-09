Apple iPhone 14 Pro: Das Ende der Notch, aber wie geht es weiter?

Mit dem kommenden Pro-Modell wird Apple die Notch entfernen. Beim iPhone 14 bleibt sie erhalten, aber das iPhone 14 Pro soll eine neue Displayaussparung mit dem 2022er-Modelljahr bekommen. Die Gerüchtelage dazu ist sehr eindeutig.

Eine Frage stand bisher aber immer im Raum: Wie wird das aussehen? Bauteile haben darauf hingedeutet, dass es eine breite Pille für Face ID mit einem Loch für eine Kamera ist. Wird Apple den Platz dazwischen anzeigen? Nein, wird man nicht.

Apple iPhone 14 Pro: Ein langes Loch

Am gestrigen Abend haben sich mit MacRumors, 9TO5Mac und Mark Gurman drei sehr gute Quelle gemeldet, die behaupten, dass es eine lange Pillenform ist. Der Platz dazwischen wird für die Indikatoren für die Kamera und das Mikrofon genutzt.

Das war mein erster Gedanke damals, das passt zu Apple. In den letzten Tagen ging die Mockup-Szene aber in eine andere Richtung, daher gewöhnte man sich an Pille + Loch. Finde ich so aber dann ehrlich gesagt doch eine Ecke ästhetischer.

Das Beitragsbild zeigt übrigens ein Mockup von Parker Ortolani, so sieht das gut aus. Ach, und laut 9TO5Mac soll es auch noch eine neue Kamera-Ansicht geben:

