Apple iPhone 14 Pro lässt zwei neue Kamera-Funktionen vermissen

Das Apple iPhone 14 Pro und Apple iPhone 15 teilen sich sehr ähnliche Hardware und sie haben beide eine Hauptkamera mit 48 Megapixel und einen Apple A16 unter der Haube. Allerdings gibt es zwei Kamera-Features, die nicht auf das alte Modell wandern, obwohl es technisch theoretisch gesehen möglich sein müsste.

Apple iPhone 15 (Pro): Kamera mit 24 Megapixel

Dazu gehört einmal der neue Modus mit 24 Megapixel, auf den Apple sehr stolz bei den neuen iPhones der 15er-Reihe ist, und Smart HDR 5. In der Vergangenheit gab es solche Entscheidungen schon häufiger und da konnte Apple immer mit dem neuen Chip argumentieren, in diesem Jahr ist das beim iPhone 14 Pro aber anders.

Das „Basis-iPhone“ bekommt mittlerweile die Technik des Pro-Modells aus dem Vorjahr, technisch gesehen hat das neue Apple iPhone 15 also keine Vorteile mit Blick auf das Apple iPhone 14 Pro. Auf der Vergleichsseite von Apple sieht man aber, dass diese beiden Funktionen nicht für das ältere iPhone vorgesehen sind.

Mir war das bisher gar nicht so klar. Aufgefallen ist es mir, weil es unter anderem Felix Bahlinger in seinem Podcast erwähnt hat. Er war bei Apple vor Ort und konnte auch mit Apple sprechen, aber keine Antwort bekommen. Vermutlich geht es also um einen Kaufanreiz für das neue iPhone, ein technischer Grund ist nicht bekannt.

Es ist übrigens nicht die einzige Software-Neuerung, die man nur auf den 15er-Modellen findet. Mal schauen, ob das so bleibt oder ob iOS 17.1 da eventuell diese Neuerungen mitbringt. Immerhin konnte sie Apple beim iPhone 15 (Pro) in Ruhe vorher testen, das wäre mit der Beta von iOS 17 so noch nicht möglich gewesen.

