Apple iPhone 15: Wieder keine 120 Hz und kein Always-On-Display

Seit dem iPhone 13 Pro bietet Apple bei den Pro-Modellen ein Feature namens ProMotion an, was am Ende des Tages für 120 Hz steht. Und seit dem iPhone 14 Pro gibt es ein Always-On-Display. Features, die man mittlerweile sogar teilweise in ersten Einsteiger-Modellen bei Android findet. Wie ist es beim Apple iPhone 15?

Nein, da bleibt es angeblich bei 60 Hz und es gibt auch kein Always-On-Display. Diese Features sind also nur für die Pro-Modelle gedacht. Interessanterweise gibt es in diesem Jahr die Dynamic Island für das günstigere iPhone, aber ProMotion und ein Always-On-Display wären da in meinen Augen doch wesentlich attraktiver.

Wir sprechen beim iPhone 14 immerhin auch über 1.000 Euro in der kleinen Version und das Plus-Modell kostet sogar 150 Euro mehr. Man stelle sich mal ein Android-Smartphone für über 1.000 Euro ohne diese beiden Features vor, das würde sich nicht verkaufen. Apple geht aber wohl davon aus, dass das kein Problem darstellt.

Da wäre ich mit allerdings nicht mehr so sicher.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

