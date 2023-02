Apple iPhone 15 Plus: Leak zeigt das neue Modell

Machen wir das Quartett für 2023 komplett: Nach dem iPhone 15, dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max, haben wir jetzt auch die ersten Renderbilder des Apple iPhone 15 Plus. Das Lineup wird sich in diesem Jahr also nicht verändern.

Die Bilder wurden uns wieder von 9TO5Mac geliefert, die CAD-Zeichnungen von einer Quelle erhalten haben. Optisch keine Überraschung, das ist eben ein iPhone 15 in groß. Es gibt die Dynamic Island, USB C und die leicht abgerundeten Seiten beim Rahmen. Der dürfte in diesem Jahr wie immer aus Aluminium gefertigt sein.

Das Apple iPhone 14 Plus hat sich zum Sorgenkind für Apple entwickelt und war nicht der erhoffte Verkaufsschlager nach dem Mini. Was aber wohl nicht am Gerät selbst lag, sondern am Preis. Die „normalen“ iPhones sind mittlerweile zu teuer.

Mal schauen, ob Loch statt einer Notch das Plus-Modell retten wird, aber sollte Apple die Preise nicht anpassen, dann glaube ich das nicht. Mal schauen, ob das Plus-Modell dann überhaupt überlebt oder ab 2024 doch wieder eingestellt wird.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

