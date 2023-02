Apple schickt iOS 16.4 ab sofort in die Testphase

Die Apple-Medien haben in den letzten Wochen gerätselt, wo denn iOS 16.4 als Beta bleibt, immerhin kommt so eine Beta in der Regel direkt nach einem Release. Doch nach iOS 16.3 wurde es ruhig. Es wird spekuliert, dass Apple alle Hinweise zum VR-Headset entfernt hat, welches nun doch ein bisschen später gezeigt wird.

Ist aber am Ende egal, denn jetzt ist die erste Beta da und das bedeutet, dass wir wohl Ende März oder Anfang April das große Update in Form von iOS 16.4 sehen werden. Parallel dazu werden wir dann watchOS 9.4, iPadOS 16.4 und Co. sehen.

Mit dabei sind neue Emojis, es gibt die Option für Push-Nachrichten von Webseiten via Safari, eine neue Architektur für HomeKit, eine überarbeitete Podcast-App und mehr. Wir werden im Laufe der Beta-Phase sehen, welche Funktionen es in iOS 16.4 schaffen, da liefern wir euch dann natürlich kurz vorher den finalen Changelog.

