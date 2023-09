Apple iPhone 15 Pro (Max) vorgestellt: Titan, neue Kamera, USB C und mehr

Apple hat heute im Rahmen des Apple Events das iPhone 15 Pro vorgestellt, das in diesem Jahr erneut in zwei Versionen auf den Markt kommt, das große Modell ist mit dem Zusatz „Max“ versehen. Große Sprünge gibt es mittlerweile alle drei Jahre bei Apple und in diesem Jahr steht ein solcher Schritt beim neuen iPhone 15 Pro an.

Apple iPhone 15 Pro: Das sind die Neuerungen

Das Design des Apple iPhone 15 Pro wurde überarbeitet und wirkt jetzt weicher, außerdem ersetzt ein Titanrahmen den Edelstahlrahmen. Es bleibt bei einem XDR-Display mit ProMotion (120 Hz) und Dynamic Island, der Rand ist jedoch dünner.

Auf der Außenseite gibt es noch zwei Änderungen, einmal USB C statt Lightning und der Mute-Switch verschwindet und wird durch den Action Button ersetzt. Die Funktion lässt sich übrigens auf Wunsch auf den Knopf legen (lange drücken).

Unter der Haube werkelt der neue Apple A17 Pro, der erste 3-nm-Chip von TSMC, der mehr Leistung mitbringt und effizienter ist. Apropos Effizienz, Apple hat auf der Keynote leider keine Akkulaufzeit genannt, man spricht nur von „all day battery“.

Bei der Kamera tut sich auch einiges, es bleibt zwar bei 48 Megapixel, aber es ist ein neuer und größerer Sensor. Bei den anderen Kameras bleibt es bei 12 Megapixel und das Pro Max bekommt wie erwartet eine eigene Periskop-Kamera spendiert.

Weitere Neuerungen wären ein neuer U2-Chip, USB C (basiert auf USB 3.0) und Spatial Videos (kommt später). Hier noch eine kurze Übersicht der Neuerungen:

Apple iPhone 15 Pro: Das sind die Preise

Die Vorbestellungen für die neuen iPhones starten am 15. September, als jetzt am Freitag. Marktstart ist dann am 22. September und mit den ersten Testberichten ist wie immer Mitte der kommenden Woche zu rechnen, erste Medien sind versorgt.

Das Apple iPhone 15 Pro startet bei 1.199 Euro und das Apple iPhone 15 Pro Max startet bei 1.449 Euro. Es geht bei 128 GB los (256 GB beim Pro Max) und dann steigern sich die Preise, die größte Version kommt wieder mit 1 TB Speicher daher.

Apple nennt auf der Keynote nicht immer alle Details, schaut euch also heute in Ruhe die neue Produktseite für das iPhone 15 Pro (Max) an. Dort erfahrt ihr mehr und wir werden uns dann morgen in Ruhe anschauen, was noch erwähnenswert ist.

Apple iOS 17 kommt: Wir haben ein offizielles Datum Apple hat im Rahmen des heutigen Events nicht nur neue Hardware vorgestellt, es gab auch wie immer ein entscheidendes Details zur neuen Software. Wir haben ein offizielles Datum für iOS […]12. September 2023 JETZT LESEN →

-->