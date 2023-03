Apple iPhone: Face ID wird noch eine Weile „zu sehen“ sein

Apple verfolgt das Ziel eines iPhones, welches auf der Front nur noch aus einem großen Display besteht. Erst kam die Notch, dann am letztes Jahr die Pille und in diesem Jahr steht ein noch dünnerer Rand an. Und 2024? Kommt nun das Loch?

Bisher stand im Raum, dass aus der recht großen Pille, die Apple als Dynamic Island vermarktet, ein kleines Loch wird. Kennt man so von der Android-Welt, aber hier gibt es den 3D-Sensor für eine Gesichtserkennung nur sehr selten. Man muss sich also nur mit der Frontkamera herumschlagen, bei Apple ist das aber etwas anders.

Neben der Frontkamera gibt es eben mehrere Sensoren für Face ID.

Apple iPhone: Face ID-Sensorik bleibt sichtbar

Wir haben bisher schon häufiger gehört, dass sich das ab 2024 ändert und das Apple iPhone 16 Pro mit Face ID unter dem Display daher kommt. Nun, laut Ross Young wird das doch nicht passieren, denn es gibt Probleme mit den Sensoren.

Dieser Schritt wird laut Quelle, die bei Display-Leaks äußerst zuverlässig ist, erst gegen 2025 anstehen, wenn überhaupt. Falls das stimmt, dann wird uns die Pille des iPhone 14 Pro also noch zwei weitere Jahre begleiten – und ab Herbst wird sie bei allen iPhones zu finden sein. Vermutlich war das aber nicht der Plan von Apple.

Sonst hätte man die Dynamic Island sicher erst mit dem iPhone 16 gebracht.

