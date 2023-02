Das Apple iPhone mit Face ID unter dem Display

Apple hat sich von der Notch getrennt, doch das Ziel ist, dass irgendwann nichts mehr auf dem Display zu sehen ist. Aktuell ist das ein sehr breites Loch, denn Apple bietet neben der Frontkamera auch die Technik für Face ID an, die recht breit ist.

Allerdings soll diese unter das Display wandern, was leichter, als bei einer Kamera ist. Wir haben schon gehört, dass das mit dem iPhone 16 Pro ansteht und so soll es auch weiterhin geplant sein, wenn man The Elec glaubt (das ist jedenfalls das Ziel).

So würden sich die Pro-Modelle ab 2024 auch wieder abheben, denn das iPhone 15 bekommt in diesem Jahr die Dynamic Island und sieht somit wie ein iPhone 15 Pro aus. Abwarten. Ich glaube durchaus, dass Apple das geplant hat, es gibt viele gute Quellen dafür, aber ob das wirklich schon kommendes Jahr klappt, das wird sich zeigen.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

