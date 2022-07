Apple iPhone: Neuer Chip wohl nur noch für Pro-Modelle

Wir haben schon häufiger gehört, dass Apple den neuen A16 nur im iPhone 14 Pro nutzen wird. Das iPhone 14 soll weiterhin mit dem A15 auf den Markt kommen. Das ist laut Ming-Chi Kuo keine Ausnahme, das ist wohl die neue Taktik von Apple.

Bedeutet, dass wir den A16 wohl nur im iPhone 15 Pro sehen werden, den A17 nur im iPhone 16 Pro und so weiter. Die Pro-Modelle sind eine Ecke teurer und das wäre noch ein Argument, womit sie sich im Vergleich zum normalen iPhone abheben.

Mit Blick auf die Leistung dürfte das vielen egal sein, es könnte sich aber auch bei der Akkulaufzeit bemerkbar machen, wenn es einen großen Sprung bei den Chips gibt. Und auch andere Dinge wie Kamera-Features wären auch davon betroffen.

Früher wäre sowas allerdings deutlich schlimmer gewesen, die Taktik „alter Wein in neuen Schläuchen“ ist aber bei Chips mittlerweile normal, Qualcomm vermarktet alte Chips mittlerweile auch mit einem neuen Namen und die Anbieter greifen zu.

Die Sprünge bei der Leistung, Akkulaufzeit und neuen Features sind einfach nicht mehr so groß und neue Highend-Chips sehr teuer. Daher findet man diese nur noch in den absoluten Top-Modellen. Apple passt sich am Ende also einem Trend an.

The latest processor chip will be exclusive to iPhone high-end models in the future, so a high shipment proportion of iPhone high-end models will be the norm, favoring high-end camera component suppliers.