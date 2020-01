Apple iPhone 2020: Neue Farbe für Pro-Modelle geplant

Apple wird in diesem Jahr vermutlich vier neue OLED-Modelle im Herbst auf den Markt bringen, darunter zwei „günstigere” iPhones (quasi ein iPhone 11 in zwei Größen und mit OLED) und es wird auch wieder zwei Pro-Modelle geben.

In diesem Jahr führte Apple mit dem iPhone 11 Pro eine neue Farbe ein, die sich Nachtgrün (Englisch: Midnight Green) nennt. Für 2020 soll dieser Farbton wohl wieder aus dem Programm genommen werden, dafür kommt Navy Blue.

-->

Wie Max Weinberg erfahren hat, wird Apple in diesem Jahr angeblich ein Blau bei den Pro-Modellen einführen, was ich mir sogar noch besser vorstellen könnte. Max kennen wir unter anderem von anderen Leaks, aktuell rund um das S20-Lineup. Nur schade, dass Nachtgrün eventuell weichen wird, denn diese Farbe gefällt mir weiterhin sehr gut und je mehr Auswahl, desto besser am Ende.

Apple iPhone 12 Pro in Navy Blue?

Mehr dazu

Beitrag teilen

-->