Apple iPhone SE 2020 wohl noch heute

In den letzten Wochen gab es zahlreiche Gerüchte zu einem neuen iPhone, bei dem es sich um eine Neuauflage vom iPhone 8 mit der Hardware vom iPhone 11 handeln soll. Es stand eine Ankündigung diese Woche im Raum und das könnte sogar noch passieren.

Wie 9TO5Mac exklusiv erfahren hat, wird Apple das neue Modell womöglich noch heute zeigen und im Online Shop anbieten. Und passend dazu ist nun sogar schon ein neuer Displayschautz für ein iPhone SE mit der Optik vom iPhone 8 im Apple Online Store aufgetaucht. Apple soll das Modell angeblich iPhone SE (2020) nennen.

Neben Schwarz und Weiß wird Apple das neue iPhone SE angeblich auch in Rot auf den Markt bringen und es gibt drei Speichergrößen: 64, 128 und 256 GB. Es deutet einiges auf eine Ankündigung am heutigen Tag, spätestens aber Anfang kommender Woche hin. Sollte das neue iPhone kommen, wird es wohl am Nachmittag vorgestellt.

